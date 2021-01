Liverpool und Klopp wollen Spieler von Derby County um Wayne Rooney

Der FC Liverpool will offenbar noch in dieser Woche ein Offensivtalent verpflichten. Der 16-Jährige soll von Derby County kommen - dem Klub von Wayne Rooney.

Der FC Liverpool hat seine Fühler offenbar nach dem nächsten Talent ausgestreckt! Laut Berichten der DailyMail ist das Team von Trainer Jürgen Klopp an der Verpflichtung von Offensivspieler Kaide Gordon von Derby County dran!

Der Reds wollen den Deal mit dem vielversprechenden Rechtsaußen noch in dieser Woche eintüten. Der Klub von Trainer Wayne Rooney soll rund eine Million Pfund plus drei Millionen Pfund an Bonuszahlungen für Gordon erhalten.