Deutsche WM-Hauptrundengegner im Porträt: Polen

Polen hat sein erklärtes WM-Ziel erreicht. Ein Platz in der Hauptrunde war das, was sich der junge Trainer Patryk Rombel und seine nahezu komplett neuformierte Mannschaft vorgenommen hatten. Das haben sie mit Siegen gegen Brasilien und Tunesien sowie einer knappen Niederlage gegen Europameister Spanien ziemlich souverän geschafft.

Und nun also Deutschland, gegen den Nachbarn hat es in der Vergangenheit viele große Spiele gegeben. In einer weiter zurückliegenden Vergangenheit allerdings, denn nach der Halbfinal-Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio veränderte sich das Gesicht der Mannschaft erheblich. Leistungsträger wie Karol Bielecki, Slawomir Szmal und die Jurecki-Brüder Michal und Bartosz traten zurück, ein Neuaufbau war angesagt.