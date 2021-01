Hertha BSC: Boss Carsten Schmidt entschuldigt sich bei Bruno Labbadia

Die Hertha trennt sich von Trainer Bruno Labbadia und Geschäftsführer Michael Preetz. Dass der Trainer davon in einem Interview erfährt, stößt den Verantwortlichen sauer auf.

Es sind unruhige Zeiten bei Hertha BSC. Der Hauptstadtklub hat sich nach der Niederlage am Samstag gegen Werder Bremen von Trainer Bruno Labbadia und Geschäftsführer Michael Preetz getrennt.

Hertha BSC: Störgeräusche bei Labbadia-Abschied

"Dass das den Weg in die Medien gefunden hat, ist eine Schlechtleistung von Hertha BSC gewesen - unabhängig davon, ob es wahr oder unwahr war", sagte Hertha-CEO Carsten Schmidt in einer Medienrunde am Sonntag zu diesem Vorfall: "Ich habe mich bei Bruno entschuldigt im Namen des Klubs."