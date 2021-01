NFL: Kansas City Chiefs folgen Brady und Bucs in Super Bowl

Chiefs machen 21 Punkte in Folge

Doch die Chiefs ließen sich davon nicht beeindrucken, im Gegenteil: Mit drei Touchdowns im zweiten Viertel (durch Mercole Hardman, Darrel Williams und Clyde Edwards-Helaire) war die Partie in nur zehn Minuten gedreht. Es war bereits das vierte Postseason-Match in Folge, in dem die Chiefs 21 Punkte in Folge machten.