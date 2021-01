NFL: Tom Brady führt Tampa Bay Buccaneers in Super Bowl

Tom Brady führt die Tampa Bay Buccaneers in den Super Bowl. Die Packers starten kurz vor Spielende eine starke Aufholjagd, belohnen sich am Ende aber nicht.

Für Brady ist es bereits die zehnte Super-Bowl-Teilnahme seiner Karriere, sechsmal sicherte sich die Quarterback-Legende den Ring mit den New England Patriots. Nun steuert der erfolgreichste Quarterback der Geschichte auch auf den Titel mit den Bucs zu - es wäre der erste Triumph seit 2003, als Tampa Bay den einzigen Titel in der Geschichte der Franchise feierte.

Brady startet stark

Brady leistet sich Patzer

Doch so schnell wollten sich die Gastgeber nicht aufgeben. Auch Rodgers lief jetzt heiß und bediente Davante Adams, der mit einem Touch Down den Anschluss zum 25:28 herstellte. Damit hat Rodgers in neun Postseason-Spielen in Folge mehrere Touchdowns geworfen, die längste Serie in der Geschichte der NFL!