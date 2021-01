UFC: Conor McGregor verliert seine sportliche Relevanz

Conor McGregor, der Mann, der in den vergangenen Jahren zur größten Gelddruckmaschine des Kampfsports avanciert war, hat in der Nacht zum Sonntag einen Zweitrunden-K.o. gegen Dustin Poirier kassiert.

Es war die dritte Niederlage für den Iren in seinen vergangenen sechs Kämpfen bei der UFC. Eine Bilanz, die sich mittlerweile recht gewöhnlich liest für einen Sportler, der außergewöhnlich sein will. Und es ja durchaus war.

Drei Kämpfe, aber mittlerweile über vier Jahre ist es her, dass "The Notorious One" am Gipfel stand, nach dem Sieg über Eddie Alvarez als erster UFC-Kämpfer überhaupt in zwei Gewichtsklassen gleichzeitig auf dem Thron saß.