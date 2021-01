Nach FC Bayern auch BVB heiß auf Florian Neuhaus von Gladbach

Läuft Florian Neuhaus in der kommenden Saison für die andere Borussia auf?

Nach SPORT1 -Informationen ist Borussia Dortmund heiß auf den 23 Jahre alten Mittelfeld-Star von Borussia Mönchengladbach und will ihn am liebsten schon im kommenden Sommer verpflichten. ( Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga )

Das Problem aus BVB-Sicht: Aktuell ist Neuhaus dem BVB zu teuer! Umso wichtiger ist für den aktuellen Tabellensiebten aus finanzieller Sicht das Erreichen der Champions League. Dem BVB würden ohne die Teilnahme an der Königsklasse TV- und Sponsoreneinnahmen in Höhe von 40 Millionen Euro fehlen.

Neuhaus hat Ausstiegsklausel bei Gladbach

Auch Bayern kann Neuhaus gut gebrauchen

Doch Neuhaus wird auch wissen, dass es im Bayern-Mittelfeld schwer wird, sich einen Stammplatz zu erkämpfen, sofern Joshua Kimmich und Leon Goretzka in Topform bleiben. Flicks Meinung zum Bayern-Duo, das auch beim 4:0-Sieg bei Schalke 04 geglänzt hat: "Sie ergänzen sich sehr gut. Beide sind in der Balleroberung top, torgefährlich und an Toren beteiligt." (Tabelle der Bundesliga)