NBA: Miami Heat erlauben 2000 Fans bei Heimspielen - Hunde werden eingesetzt

Die Franchise habe monatelang an diesem Plan gearbeitet, hieß es weiter. Die Hunde seien demnach schon bei einigen Spielen eingesetzt worden, bei denen nur die Familie und einige Freunde von Spielern und Betreuern in der Halle waren.

Heat gegen Clippers mit Zuschauern

Ab dieser Woche will der Finalist der vergangenen Saison dann ganz regulär wieder Zuschauer in die American Airlines Arena zulassen - bis zu 2000 an der Zahl. Von Montag an könnten sich Fans für Tickets anmelden, das erste offizielle Spiel mit Zuschauern ist für den Donnerstag geplant, wenn die Heat auf die Los Angeles Clippers treffen.