FC Bayern: Leroy Sané erneut mit Frust, Hansi Flick dämpft Erwartungen

Was Leroy Sané von seiner eigenen Leistung beim 4:0-Sieg des FC Bayern auf Schalke, oder von seiner Auswechslung gehalten hat, zeigte sich am Beispiel seiner Handschuhe.

Diese warf der 25-Jährige unmittelbar neben der Auswechselbank auf den Rasen. Teammanagerin Kathleen Krüger schaute den Ex-Schalker verdutzt an, Sané verschwand in der Kabine, um später wiederzukehren. Bayern-Physio Christian Huhn hob die Handschuhe auf.

Seine Handschuhe warf der Flügelspieler übrigens schon einmal weg. Beim 3:3 gegen RB Leipzig am 5. Dezember 2020, als der 49-Millionen-Einkauf für Serge Gnabry starten durfte und nach 64 Minuten ausgewechselt wurde. Damals klatschte er mit Hansi Flick ab und feuerte seine Handschuhe auf die Ersatzbank. Auf Schalke mussten die Handwärmer wieder dran glauben.

Flickt dämpft Erwartungen an Sané

Der FC Bayern gewann zwar souverän mit 4:0 , Sané zeigte gute Ansätze, aber keine Glanzleistung. Mal versprang ihm der Ball, mal landeten seine Pässe im Nichts. Dafür arbeitete er gut in der Defensive mit und bekam dafür Lob von seinen Mitspielern. Eine Torbeteiligung hatte Sané nicht.

Lewandowski nimmt sich Sané an

Bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte durfte sich der deutsche Nationalspieler am Sonntagnachmittag anstelle von Kingsley Coman beweisen, der für Sané in der 64. Minute eingewechselt wurde.