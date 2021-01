Weltmeister Kevin Großkreutz beendet seine Karriere - große Erfolge mit dem BVB

Kevin Großkreutz beendet seine Karriere als Fußball-Profi. Der Weltmeister von 2014, der auch mit dem BVB erfolgreich war, gibt seine Entscheidung via Social Media bekannt.

In einem Instagram-Post gab der 32-Jährige seine Entscheidung bekannt. "Danke Euch für Alles und jeden Augenblick - wir haben gemeinsam Geschichte geschrieben. Ich sage tschüss und bis bald", schrieb Großkreutz, der 2014 im Kader von Weltmeister Deutschland stand, aber nicht zum Einsatz kam.

Die Fußballschuhe komplett an den Nagel hängen will der Ur-Dortmunder aber noch nicht. "Jetzt möchte ich mit Freunden in den Amateursport zurückkehren und die nächste Geschichte schreiben. Darauf freue ich mich", sagte er.