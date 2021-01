FC Bayern: Joshua Kimmich mit drei Assists beim FC Schalke 04

Robert Lewandowski wurde in der vergangenen Spielzeit zum fünften Mal Torschützenkönig der Bundesliga. Der Stürmer des FC Bayern ist daher auch in dieser Saison wieder Topfavorit auf den Titel. Kann ihm in der Spielzeit 2020/21 jemand das Wasser reichen? SPORT1 zeigt die Torjägerliste © Imago

Kimmich auf den Spuren von Müller

So wie auch beim 3:0 von Müller - einem Kopfball nach einer Freistoßflanke des Mittelfeldregisseurs. Wenige Wochen nach der bislang schwersten Verletzung seiner Karriere scheint Kimmich im Mittelfeld nicht nur endgültig seinen Platz gefunden zu haben, sondern auch so stark aufzuspielen wie nie zuvor.

Durch die drei Vorlagen kommt Kimmich in dieser Bundesliga-Spielzeit nun schon auf neun Assists - und das, obwohl er nur zwölf Spiele absolvieren konnte. Damit hat er jetzt schon seine Marke aus der Vorsaison geknackt. Ein weiterer Vergleich: Müller stellte in der vergangenen Saison einen Assist-Rekord mit 21 Vorlagen auf - in 33 Spielen.

Kimmich als Inbegriff von "Come back stronger"

Doch genau das tat Kimmich - und wie: Am 19. Dezember bereitete er nach Einwechslung das 2:1-Siegtor bei Bayern Leverkusen vor. Schon vor Weihnachten hatte man bemerken können, dass die Verletzung das Mentalitätsmonster eher gestärkt hat. Der Inbegriff von "Come back stronger" also - was so mancher Fußballer nach einer Verletzung aufruft.