NHL: Toronto Maple Leafs trauern um George "Chief" Armstrong

"Ruhe in Frieden, George. Du wirst sehr vermisst werden", sagte Klub-Präsident Brendan Shanahan. Armstrong war zwölf Jahre Kapitän des Teams. 1971 beendete der Stürmer seine Laufbahn, 1975 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen. In der Saison 1988/89 war die Klublegende aus Skead/Ontario zeitweise Cheftrainer der Leafs.