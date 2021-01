FC Bayern: Robert Lewandowski bricht im Spiel bei Schalke 04 wieder Rekorde

Im Spiel des FC Bayern bei Schalke 04 trifft Robert Lewandowski erneut - und damit zum achten Mal in Folge auswärts in der Bundesliga. Das ist aber noch nicht alles.

Der Weltfußballer vom FC Bayern traf beim 4:0-Sieg zu Beginn der zweiten Halbzeit zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Münchner, ehe er in der 80. Minute ausgewechselt wurde. Damit erzielte der Stürmer im achten Bundesliga-Auswärtsspiel in Folge einen Treffer. Das ist vor ihm noch keinem Spieler in der Bundesliga gelungen.