Braunschweig-Pleite genutzt: St. Pauli verlässt Abstiegsplätze

Der FC St. Pauli hat die Niederlage von Eintracht Braunschweig genutzt und die Abstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga verlassen. Die Mannschaft von Timo Schultz gewann zum Abschluss der Hinrunde mit 2:0 (1:0) gegen Jahn Regensburg und kletterte in der Tabelle auf den 15. Rang. Guido Burgstaller (27.) und Winter-Zugang Omar Marmoush (49.) schossen die Kiezkicker nach dem 3:2 zuletzt bei Hannover 96 zum zweiten Sieg in Serie.