Tennis: Alexander Zverev will in Deutschland Vorbild werden

Alexander Zverev will sich ein neues Image verpassten. Der Tennisstar hofft, dass die Kinder in Deutschland wegen ihm anfangen, zum Schläger zu greifen.

"Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen, Deutschland ist meine Heimat", sagte der 23-Jährige im Gespräch mit der Bild am Sonntag: "Ich bin Deutscher und möchte in Deutschland eine Person sein, wo die Kinder sagen: 'Wegen dem will ich Tennisspieler werden. Den Zverev finde ich toll.'"