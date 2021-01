Snowboardcross: Nur Berg überzeugt zum Saisonstart

Die deutschen Snowboardcrosser haben beim Saisonstart in Chiesa in Valmalenco/Italien enttäuscht.

Chiesa in Valmalenco (SID) - Die deutschen Snowboardcrosser haben beim Saisonstart in Chiesa in Valmalenco/Italien enttäuscht. Paul Berg belegte beim ersten Weltcup-Rennen am Samstag einen ordentlichen siebten Platz, schied beim zweiten Wettbewerb tags darauf aber ebenso wie Martin Nörl und Umito Kirchwehm im Achtelfinale aus.