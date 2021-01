Bachsleitner Dritter: Skicrosser mit gelungener WM-Probe

In Idre Fjäll finden am 13. Februar auch die WM-Rennen statt. Ursprünglich sollte in China auf der Olympiastrecke für 2022 um Medaillen gefahren werden, was wegen der Corona-Pandemie aber unmöglich ist. Der letzte Weltcup vor der WM wird kommendes Wochenende am Feldberg ausgetragen.