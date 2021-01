Bob: Friedrich holt nächsten Doppelsieg am Königssee

Francesco Friedrich lässt die Konkurrenz auf dem Weg zu seiner Heim-WM in Altenberg zunehmend verzweifeln. Der Bob-Rekordweltmeister feierte auch auf der Hausbahn seines größten Rivalen Johannes Lochner einen souveränen Doppelsieg: Am Sonntag gewann Friedrich am Königssee den Vierer-Weltcup, am Samstag hatte er dort auch das Zweier-Rennen für sich entschieden.