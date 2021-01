Handball-WM: Gislason verteidigt Gensheimer - "sehr guter Kapitän"

Bundestrainer Alfred Gislason hat den in der Kritik stehenden DHB-Spielführer Uwe Gensheimer in Schutz genommen.

Bundestrainer Alfred Gislason hat den in der Kritik stehenden DHB-Spielführer Uwe Gensheimer in Schutz genommen. "Er hat zwar ein paar Fehlwürfe gegen Uruguay gehabt, aber sonst hat er sehr gut gespielt. Er ist ein sehr guter Kapitän", sagte der Bundestrainer der deutschen Handballer am Sonntag in Ägypten.