Bundesliga: Schalke - FC Bayern München 0:4, Lewandowski trifft

Robert Lewandowski wurde in der vergangenen Spielzeit zum fünften Mal Torschützenkönig der Bundesliga. Der Stürmer des FC Bayern ist daher auch in dieser Saison wieder Topfavorit auf den Titel. Kann ihm in der Spielzeit 2020/21 jemand das Wasser reichen? SPORT1 zeigt die Torjägerliste © Imago

"Wir hatten in dieser Woche Big Points. Es ist nicht so, dass wir die Gegner überrollen, wir haben aber gut durchgezogen", sagte Thomas Müller nach dem Abpfiff bei Sky .

Flickt sieht trotz Kantersieg Mäkel

Für Königsblau wird die Lage im Kampf gegen den vierten Abstieg in der Vereinsgeschichte nach der zehnten Pflichtspielpleite in Folge gegen die Bayern immer aussichtsloser. Vor genau einem Jahr, als der rasante Absturz begann, betrug der Rückstand auf die Münchner drei Zähler - jetzt trennen die beiden Klubs 35 Punkte. ( Die Tabelle der Bundesliga )

Lewandowski stellt Rekord auf - Sané schiebt Frust

Müller brachte den Tabellenführer, der das Hinspiel mit 8:0 gewonnen hatte, per Kopf in Führung (33.). Robert Lewandowski sorgte mit seinem 23. Saisontor, seinem 21. im 24. Spiel gegen Schalke, für die Entscheidung (54.). Der Weltfußballer traf im achten Auswärtsspiel in der Bundesliga in Folge - das ist zuvor noch keinem anderen Spieler gelungen.