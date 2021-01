Segeln: Herrmann kämpft um den Sieg und freut sich auf den Duft von Kaffee

Nach all den Strapazen auf hoher See, den riesigen Wellen, der Kälte und der Einsamkeit freut sich Herrmann darauf, im Ziel seine Frau "in die Arme zu schließen" und die ganz normalen Dinge des Alltags wieder zu erleben. "Erst einmal bleiben wir ein paar Tage an der Küste. Und dann geht es zurück nach Deutschland. Wieder in Hamburg zu sein ? die Rückkehr in den Alltag ?, das wird schön. Es gibt so viel kleine Dinge wiederzuentdecken", sagte er: "Alles ist wieder neu. Der Supermarkt, die Umgebung, der Duft des Kaffees zu Hause. Darauf freue ich mich."