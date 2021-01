Mick Schumacher testet am Donnerstag und Freitag alten Vettel-Ferrari

Mick Schumacher darf vor seiner ersten Formel-1-Saison als Stammpilot weitere Kilometer in einem alten Rennwagen von Sebastian Vettel sammeln. Wie Ferrari mitteilte, testet der 21 Jahre alte Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher am Donnerstagnachmittag sowie am Freitagvormittag in Fiorano den SF71H, in dem Vettel 2018 Vizeweltmeister wurde.