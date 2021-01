Rückstand für deutsche Kombinierer - Yamamoto führt

Am Samstag hatte das Duo Geiger/Rießle den Sieg im Teamsprint hauchdünn verpasst. Sie mussten sich im Zielsprint dem norwegischen Topduo mit Riiber und Jörgen Graabak geschlagen geben. Olympiasieger Bernhard Gruber (Österreich), der beim Teamsprint nach einer Herz-OP vor zehn Monaten sein Comeback gefeiert hatte, wurde mit einer erneuten Herzkranzgefäßverengung ins Krankenhaus eingeliefert, befindet sich aber in guter Verfassung.

In der kommenden Woche findet das traditionelle Triple der Kombinierer in Seefeld statt, ehe in einem Monat der Saisonhöhepunkt mit der Heim-WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) auf dem Programm steht.