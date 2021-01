Özil-Debüt im Derby gegen Galatasaray geplant

Demnach soll Özil (32) nach seinem Transfer vom FC Arsenal an den Bosporus am Dienstag in einer großen öffentlichen Zeremonie seinen Vertrag bis 2024 bei Fenerbahce unterschreiben. In der Folge habe der Klub zwei Testspiele angesetzt, um den Weltmeister von 2014 spielfit zu bekommen. Özil hat seit März 2020 keine Partie mehr bestritten.