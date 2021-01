Mesut Özil: Fenerbahce bittet Fans um Geld per SMS-Kampagne

Der Präsident des türkischen Topklubs rief zu einer SMS-Spendenkampagne auf. "Wir haben eine Bitte an unsere Fans. Bitte unterstützt uns weiterhin, wir sind auch auf eure finanzielle Unterstützung angewiesen", erklärte Koc. Mesut Özil kommt vom FC Arsenal in die SüperLig. Der Vertrag mit seinem Ex-Verein wurde aufgelöst, eine Ablösessumme muss Fener daher nicht zahlen.

Dennoch wird - gerade in Zeiten der Pandemie - dringend Geld benötigt. Özil, der in der Premier League zu den Topverdienern gehörte, soll seinen Vertrag am Dienstag unterschreiben. "Am Tag der Unterschrift werde ich euch auffordern, einen Rekord zu brechen. Mit einer SMS-Kampagne. Vielleicht kommen dabei 300.000, 500.000 oder vielleicht sogar eine Million SMS zusammen. Diese Unterstützung wird uns sehr guttun", sagte Koc.