Gensheimer: "Habe nach wie vor den Rückhalt der Mannschaft"

Neue Hauptstadt Ägyptens (SID) - Uwe Gensheimer spürt trotz der an ihm geäußerten Kritik weiterhin Vertrauen in seine Rolle als Kapitän der deutschen Handballer. "Ich weiß, dass ich besser spielen kann", sagte der Linksaußen im ZDF zu seinen insgesamt durchwachsenen WM-Auftritten in Ägypten und ergänzte: "Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich nach wie vor noch den Rückhalt der Mannschaft habe."