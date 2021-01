DEL: Schwenningen nach zwei Niederlagen wieder siegreich

Nach zwei Niederlagen haben die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder einen Sieg gefeiert.

Nach zwei Niederlagen haben die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder einen Sieg gefeiert. Die Schwarzwälder setzten sich am 11. Spieltag gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) durch und festigten in der Südgruppe damit Platz vier.