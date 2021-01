Handball-WM: Deutschland bezwingt Brasilien in Hauptrunde 31:24

Die deutschen Handballern präsentieren sich trotz des verpassten Viertelfinals in guter Verfassung und schlagen Brasilien in der Hauptrunde deutlich.

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Handball-WM 2021 ihren ersten Sieg in der Hauptrunde eingefahren. ( Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar im LIVETICKER )

Die erhoffte Schützenhilfe von Polen war zuvor ausgeblieben. Durch deren 26:30-Niederlage gegen Ungarn bestand schon vor der Partie keine Chance mehr, den anvisierten Sprung in die K.o.-Runde zu schaffen. ( So läuft die Handball-WM 2021 )

Golla und Bitter glänzen

Bester deutscher Torschütze im sportlich bedeutungslosen Spiel gegen Brasilien am Samstagabend war Johannes Golla mit sieben Treffern. Der Kreisläufer von der SG Flensburg-Handewitt glänzte auch mit einigen herausgeholten Siebenmetern und einer starken Leistung in der Defensive. "Er hat ein riesiges Spiel gemacht", lobte Gislason seinen Abwehrchef im ZDF . ( Deutschland - Brasilien zum Nachlesen im TICKER )

Torhüter Johannes Bitter, der zusammen mit Silvio Heinevetter den Vorzug vor dem zuletzt schwächelnden Andreas Wolff im Tor erhalten hatte, strahlte Sicherheit aus. Zudem wusste sich Philipp Weber als Spielmacher stark in Szene zu setzen.

Im letzten WM-Spiel gegen Polen am Montag (20.30 Uhr im LIVETICKER) geht es für die DHB-Auswahl nur noch um Platz drei in der Hauptrundengruppe I. Ungarn und Spanien stehen als Viertelfinalisten fest. (Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM in Ägypten)