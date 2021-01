BBL: Die MHP Riesen Ludwigsburg bleiben Spitzenreiter

Die MHP Riesen Ludwigsburg führen die Tabelle an © FIRO/FIRO/SID

Die MHP Riesen Ludwigsburg schlagen Syntainics MBC Weißenfels und bleiben an der Spitze der BBL. Auch Bayern München siegt.

Die MHP Riesen Ludwigsburg bleiben Spitzenreiter in der Basketball Bundesliga (BBL).

Der Vizemeister setzte sich am 14. Spieltag bei Syntainics MBC Weißenfels mit 93:80 (47:37) durch und führt mit 26:2 Punkten die Tabelle an. Für Ludwigsburg war es bereits der elfte Sieg in Serie.