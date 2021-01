Handball-WM 2021: Kult-Koloss Gauthier Mvumbi Topscorer bei Kongo-Pleite

Streit um Zuschauer, Spielplan und Top-Stars: So läuft die umstrittene Handball-WM

Bei der 22:38-Niederlage seines Teams im President's Cup gegen Tunesien war der Kreisläufer mit fünf Treffern nicht nur Topscorer seines Teams, er wurde von der IHF sogar zum Player of the Match gewählt.

Mvumbi, der bei der Weltmeisterschaft in Ägypten wegen seiner Spielweise trotz üppiger Statur in den sozialen Medien von Fans und prominenten Sportler gefeiert wird, bereitete der tunesischen Abwehr insbesondere in der Anfangsphase immer wieder Probleme und sorgte mit vier Toren aus fünf Versuchen dafür, dass die Partie zunächst ausgeglichen verlief. (Handball-WM: Die wichtigsten Regeln)