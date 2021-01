NFL, Playoffs: Packers - Bucs & Chiefs - Bills LIVE im TV, Stream und Ticker

Tom Brady (r.) und Aaron Rodgers treffen aufeinander in den NFL-Playoffs © Imago

Nun sind nur noch die Top-Teams der NFL in den Playoffs mit dabei. Sie kämpfen vor dem Endspiel um die Titel in der Conference Championship. (Alles zur NFL)

Es geht gleich eiskalt los - im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bei Kühlschrank-Temperaturen empfangen die Green Bay Packers in ihrem legendären Lambeau Field die Tampa Bay Buccaneers.

Damit treffen zwei Superstars der Liga aufeinander. Aaron Rodgers führt die Packers als Spielmacher an und liefert die Saison seines Lebens ab. Ihm gegenüber steht mit Tom Brady der erfolgreichste Quarterback der Geschichte.

Rodgers und Brady wollen in den Super Bowl

In dem Duell geht es auch um die Frage, wer der beste Passgeber der NFL-Historie ist. ( Spielplan der NFL )

Doch die Bucs sind nach einer Krise in der Saisonmitte richtig ins Rollen gekommen und waren zuletzt unaufhaltsam. In der Divisonal Round warfen sie bereits mit den New Orleans Saints einen Favoriten mit 30:20 raus. Nun scheint der siebte Titel für Brady realistisch.