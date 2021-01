Bundesliga: SV Werder Bremen überrollt fahrlässiges Hertha BSC Berlin, Labbadia vor dem Aus?

Ausgerechent der von der Hertha an die Weser ausgeliehene Davie Selke läutete die Niederlage mit seinem 1:0 per Foulelfmeter (10.) ein. Bezeichnend, dass Berlin seinerseits von Strafpunkt scheiterte. Nur elf Minuten später hatte Matheus Cunha den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber mit einem schwachen Versuch an Torhüter Jiri Pavlenka. ( Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga )

Hertha BSC Berlin: Bruno Labbadia vor dem Aus?

Immerhin beendeten die Berliner so die schwarze Serie von drei Spielen in Folge ohne Tor. Ob dieser Umstand Labbadia aber retten kann, steht in den Sternen. Die Berliner haben auf jeden Fall für Sonntag um 12.30 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt. Es könnte also alles auf ein Labbadia-Aus hindeuten.