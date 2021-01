Biathlon: Frauen-Staffel mit Hinz, Hettich, Herrmann und Preuß

Die deutschen Biathlon-Frauen um Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann und Franziska Preuß wird auch in Antholz an den Start gehen.

Die Erfolgs-Staffel der deutschen Biathlon-Frauen um Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann und Franziska Preuß wird auch bei der WM-Generalprobe in Antholz an den Start gehen. Für das Rennen am Sonntag (12.45 Uhr/ZDF und Eurosport) vertraut Frauentrainer Kristian Mehringer wieder auf das Quartett, dem am vergangenen Wochenende in Oberhof der erste Staffel-Sieg seit knapp zwei Jahren gelungen war.