Handball-WM: Spanien kurz vor Viertelfinal-Einzug

Europameister Spanien macht bei der Handball-WM in Ägypten dank eines Pflichtsiegs einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale.

Neue Hauptstadt Ägyptens (SID) - Europameister Spanien hat bei der Handball-WM in Ägypten dank eines Pflichtsiegs einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Der Turnierfavorit setzte sich am Samstag im zweiten Hauptrundenspiel mit 38:23 (24:12) gegen den krassen Außenseiter Uruguay durch und übernahm mit 7:1 Punkten vorerst die Führung der Gruppe I.