Kombinierer-Duo Geiger/Rießle verpasst Sieg im Teamsprint knapp

Rießle und Frenzel, Weltmeister in dieser Disziplin, hatten am vergangenen Samstag in Val di Fiemme den ersten Teamsprint der Saison gewonnen. Diesmal rotierte Bundestrainer Hermann Weinbuch die Besetzung der beiden deutschen Duos. Norwegens Überflieger Riiber war wie Geiger beim Teamsprint von Val di Fiemme geschont worden.

In der laufenden Saison findet nur noch bei der WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) ein Teamsprint statt. In Lahti wird am Sonntag (8.30/13.40 Uhr) noch ein Einzelrennen ausgetragen.