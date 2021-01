DEL live auf SPORT1: Adler Mannheim gegen ERC Ingolstadt im Free-TV

Die Adler Mannheim sind gut in Form - aber Ingolstadt auch © Imago

In der Gruppe Süd der PENNY DEL liegen die Adler Mannheim mit acht Siegen aus den ersten zehn Spielen an der Tabellenspitze.

Damit haben die Kurpfälzer aktuell die beste Bilanz der Liga, die sie gegen den ERC Ingolstadt gerne weiter ausbauen wollen. Das wird allerdings keine einfache Aufgabe, denn der ERC ist gut in Form und konnte drei der vergangenen vier Spiele gewinnen. Zuletzt feierten die Ingolstädter einen 3:1-Erfolg über den EHC Red Bull München.

Mannheim ist also gewarnt, auch weil das erste Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams hart umkämpft war: Am Ende setzten sich die Adler mit 3:2 im Penaltyschießen durch. Wie es diesmal ausgeht, zeigt SPORT1 auf dem Regel-Sendeplatz am Sonntag live ab 17:00 Uhr im Free-TV mit Kommentator Dennis Schulz und Experte Rick Goldmann.