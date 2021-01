3. Liga: Uerdingen in Quarantäne - zwei Spiele abgesagt

Nach zwei positiven Coronatests befindet sich die Mannschaft des Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen in Quarantäne.

Nach zwei positiven Coronatests befindet sich die Mannschaft des Drittligisten KFC Uerdingen in Quarantäne, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sagte deshalb die nächsten beiden Spiele ab. Betroffen sind die am Sonntag gegen den FC Ingolstadt sowie am kommenden Mittwoch beim SV Meppen.