BVB-Versprechen! Jadon Sancho mit Ansage nach Gladbach-Pleite

Der BVB verliert bei Borussia Mönchengladbach und damit auch den Anschluss an die Spitzenplätze der Bundesliga. Das will Jadon Sancho nicht einfach hinnehmen.

Sancho: "Kampf ist noch nicht vorbei"

Doch den Kopf in den Sand stecken will man bei den Schwarzgelben offenbar nicht. Das verdeutlicht auch ein Post von Jadon Sancho. "Der Kampf ist noch nicht vorbei", versprach der Engländer am Tag nach dem Spiel via Twitter und postete dazu ein Foto, auf dem er Arm in Arm mit Erling Haaland zu sehen ist.