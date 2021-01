BBL LIVE auf SPORT1: Merlins Crailsheim gegen Telekom Baksets Bonn

Die HAKRO Merlins Crailsheim sind gut in Form, auch wenn es zuletzt eine Niederlage setzte. Nun steht das Duell mit den Telekom Baskets Bonn bevor.

Die Merlins befinden sich in dieser Saison bislang in absoluter Topform und stehen dank zehn Siegen in zwölf Spielen derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Im Spiel gegen die Hamburg TOWERS mussten die Crailsheimer allerdings zuletzt mal wieder eine Niederlage hinnehmen.