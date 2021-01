Southampton wirft Arsenal aus dem FA-Cup, Aubameyang fehlt

Der FC Southampton ärgert die großen Teams in England weiter.

Im FA Cup besiegte die Überraschungsmannschaft den FC Arsenal in der vierten Runde im eigenen Stadion mit 1:0 (1:0) und zog damit ins Achtelfinale ein. (Alles zum FA Cup)

Gunners-Verteidiger Gabriel unterlief in der ereignisarmen Begegnung in der 24. Minute ein Eigentor nach einer Hereingabe von Kyle Walker-Peters.

Kurios: Es war bereits das vierte Eigentor des Klubs in dieser Saison in allen Wettbewerben. Kein Verein aus der Premier League kann in dieser Wertung mithalten.