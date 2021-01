2. Bundesliga mit Holstein Kiel, VfL Bochum, St. Pauli live im TV, Stream, Ticker

Der VfL Bochum will in Schlagdistanz zum Spitzenreiter der 2. Bundesliga bleiben. Holstein Kiel bekommt es mit Darmstadt zu tun, der FC St. Pauli mit Regensburg.

Der Hamburger SV hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga den inoffiziellen Titel des "Herbstmeisters" gesichert und an der Spitze ein wenig abgesetzt - doch Verfolger VfL Bochum könnte Rückstand schon einen Tag später wieder verkürzen.

Der Klub aus dem Ruhrpott trifft am Sonntag als Tabellenzweiter im Auswärtsspiel auf den SV Sandhausen ( 2. Bundesliga: SV Sandhausen - VfL Bochum um 13.30 Uhr im LIVETICKER ). Vier Punkte trennen den KSV vor dem Spiel vom HSV, der sich am Vortag mit 4:2 gegen Eintracht Braunschweig durchgesetzt hatte.

Bochum geht als klarer Favorit in die Partie - denn die Leistungen der Mannschaft von Thomas Reis waren zuletzt äußerst beeindruckend. Die letzten fünf Pflichtspieleinsätze endeten allesamt mit einem Sieg, der VfL hat einen unübersehbaren Lauf. Ganz anders als Sandhausen, wo in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte geholt werden konnten.

2. Bundesliga: Holstein Kiel trifft auf Darmstadt

Auch Holstein Kiel konnte in der jüngeren Vergangenheit nur selten überzeugen - zumindest in der Liga. In den letzten fünf Spielen setzt es für Kiel, das den FC Bayern aus dem DFB-Pokal warf, zwei Niederlagen und ein Remis. Außerdem sprangen zwar auch zwei Siege heraus. Weil die Konstanz fehlt, rutschte der KSV aber auf den fünften Rang ab.