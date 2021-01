Skicross: Bachsleiter herausragender Dritter

Wie bereits in den vorangegangenen Runden erwies sich Bachsleitner als außergewöhnlich nervenstark. Im Finale lag er in Sichtweite des Ziels als Vierter und Letzter bereits scheinbar aussichtslos zurück, holte dann allerdings Meter für Meter auf und verpasste in einem packenden Fotofinish den ersten Sieg seiner bewegten Karriere nur um 0,16 Sekunden.