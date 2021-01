Handball-WM: Bob Hanning attackiert Politiker Karl Lauterbach

Streit um Zuschauer, Spielplan und Top-Stars: So läuft die umstrittene Handball-WM

"Dürfen uns nicht den Spaß am Leben verderben lassen": DHB-Vize Bob Hanning ist erbost über die Kritik von SPD-Politiker Karl Lauterbach an der Handball-WM.

Der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat mit kritischen Äußerungen über die Handball-WM in Ägypten den Ärger von DHB-Vizepräsident Bob Hanning auf sich gezogen.

Hanning wirft Lauterbach "Populismus" vor

"Wenn ich 20 Mal was sage, liege ich auch einmal richtig", sagte Hanning der Bild: "Das ist der pure Populismus, diese Geilheit nach Talkshows. Das ist aber alles nicht zielführend. Wir dürfen uns von solchen Menschen in der Politik nicht den Spaß am Leben verderben lassen. Die WM ist hier Vorbild für viele Großveranstaltungen!"