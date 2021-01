6,2 Millionen sehen Gladbach-Sieg gegen BVB im ZDF

Das ZDF hat mit der Übertragung des Westduells in der Bundesliga zwischen Mönchengladbach und Dortmund eine zufriedenstellende Quote erzielt.

Das ZDF hat am Freitag mit der Live-Übertragung des Westduells in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund eine zufriedenstellende Quote erzielt. 6,2 Millionen Zuschauer sahen den 4:2-Erfolg der Fohlen gegen den BVB, was einem Marktanteil von 18,9 Prozent entsprach.