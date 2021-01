Bundesliga heute: FC Schalke - FC Bayern live im TV, Stream, Ticker

Es ist das Duell David gegen Goliath: Die Münchner sind trotz diverser Schwierigkeiten Spitzenreiter der Bundesliga und gehen als haushoher Favorit in das Spiel. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick hat mehr als fünfmal so viele Punkte wie die Königsblauen auf dem Konto.

Das macht die Aufgabe für Königsblau natürlich nicht leichter - allein die Erinnerungen an das Hinspiel lassen die Hoffnung der Fans sinken. Denn dieses endete mit einem 8:0-Heimsieg für den deutschen Rekordmeister. Das furiose Auftaktspiel, das versicherte Hansi Flick mit Nachdruck, sei vor dem Wiedersehen aber aus den Köpfen der Bayern-Stars verschwunden. "Das ist nullkommanull in unseren Gedanken", sagte der sichtlich gut gelaunte Triple-Trainer vor dem Rückrundenstart am Sonntag in Gelsenkirchen (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse).