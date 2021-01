Skilanglauf: Kälte-Horror in der Schweiz, Amputationen drohen

Für Michael Eklöf endete ein Rennen in der Schweiz folgenschwer © instagram.com/michaeleklof91

Ein folgenschwerer Kälte-Horror bei einem Skilanglauf-Rennen in der Schweiz sorgt in der Wintersport-Szene für Aufregung.

Beim Marathon-Rennen "La Diagonela" waren die Teilnehmer am vergangenen Samstag rund 65 Kilometer bei Temperaturen von bis zu minus 25 Grad im Kanton Oberengadin unterwegs - mit teils verheerenden Konsequenzen.

Erfrorener Zeh "verrottet von innen nach außen"

Rennleitung verteidigt sich

Die Jury verteidigte sich im SRF: Sie hätte die Athleten gewarnt, sich mit allen Mitteln zu schützen. Wegen der Regularien sei eine Absage auch nicht zwingend gewesen, weil die kritische Temperatur von minus 25 Grad an mehreren Messpunkten nicht erreicht wurde.

Andreas Nygard (Sieger von 2019), der nach dem Rennen bereits mit Kälteschäden an den Händen operiert werden musste, verteidigte die Rennleitung: Er erklärte, dass seine Verletzungen "selbstverschuldet" gewesen seien.

Eklöf wiederum verschickte zuletzt folgendes Statement an seine Instagram-Follower: "Ich hoffe, dass jeder daraus lernt, dass so etwas nicht wieder passiert und wir in Zukunft bessere Entscheidungen treffen."