FC Bayern: Joshua Kimmich erklärt Siegermentalität und lobt Musiala

Was den gebürtigen Rottweiler auszeichnet, ist sein unbändiger Siegeswille. Woher er den hat? "Ich weiß es nicht", erklärte Kimmich im Interview mit bundesliga.com . Er habe diesen seit seiner Kindheit, nicht nur im Fußball, sondern in anderen Sportarten oder Spielen. "Ich versuche immer zu gewinnen, dann macht es mir mehr Spaß. So hat sich diese Mentalität entwickelt", sagte Kimmich.

Kimmich über seine Mentalität: "Wollte schon immer vorangehen"

Kimmich will Bayern-Talent Musiala helfen

Der 17 Jahre alte, in Stuttgart geborene, Deutsch-Engländer spielt in dieser Saison groß auf - und verdient sich dadurch ein Sonderlob von Kimmich. "Jamal ist überragend für sein Alter. Er hat seine sehr gute Ballbehandlung und einen klaren Kopf und versucht von uns zu lernen, wenn er auf dem Platz steht", lobte der deutsche Nationalspieler seinen Teamkollegen.

Auch an die Zeit nach der Pandemie denkt Kimmich bereits. "Jeder hofft auf ein Leben nach dem Coronavirus, in dem man rausgehen kann, in die Stadt oder in ein Café und die Leute lächeln sieht. Ich denke, ein bisschen Normalität wäre für alle großartig."