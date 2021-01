Real Madrid: Bodo Illgner über die Krise und Zinedine Zidane

"Das Ende von Zidane in Madrid" , titelte die spanische Sporttageszeitung Marca nach der blamablen 1:2-Vorstellung. In der As gab es gar eine Online-Abstimmung über Zidanes Zukunft. Knapp 60 Prozent votierten gegen einen Verbleib der Legende. Es scheint, als habe Zidane auch die Gunst der Fans verloren.

Einer, der Real und das Innenleben des Klubs kennt und Zidane noch nicht ganz abschreiben will, ist Bodo Illgner. Der 53-Jährige stand von 1996 bis 2001 bei den Königlichen unter Vertrag. Die ersten drei Jahre war er Stammtorwart, 1999 verlor er seinen Platz an die spätere Real-Ikone Iker Casillas. 1990 wurde Illgner mit Deutschland Weltmeister, 1998 und 2000 gewann er mit Real die Champions League.

Bodo Illgner: "Ein weiterer Tiefpunkt" für Real Madrid

Illgner erklärt Zidanes Motivation

Zidane kann Talente nicht integrieren

Illgner sieht dabei aber auch die Spieler in der Pflicht. "Von einem kann man ganz klar ausgehen", meint Illgner, "ein Trainer stellt die Spieler auf, von deren Erfolg er am meisten überzeugt ist. Und wenn Spieler wie Rodrygo, Vinicius oder Isco nicht eingesetzt werden, dann deshalb, weil Zidane glaubt, andere liefern bessere Leistungen ab. Also liegt es eher an der Motivation der Spieler als am Trainer selber."