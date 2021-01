Abfahrt in Crans-Montana: Goggia siegt weiter, Weidle enttäuscht

Ski-Rennläuferin Sofia Goggia aus Italien hat in Crans-Montana/Schweiz die vierte Weltcup-Abfahrt nacheinander gewonnen.

Ski-Rennläuferin Sofia Goggia aus Italien hat in Crans-Montana/Schweiz die vierte Weltcup-Abfahrt nacheinander gewonnen. Die Olympiasiegerin von 2018 setzte sich vor Lara Gut-Behrami (Schwei/+0,27 Sekunden) und Elena Curtoni (Italien/+0,60) durch. Kira Weidle (Starnberg), am Vortag bei der ersten Abfahrt in Crans-Montana auf verkürzter Strecke starke Fünfte, kam nur auf einen enttäuschenden 16. Platz.