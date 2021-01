HSV: Machtkampf zwischen Präsident Marcell Jansen und seinen Vizes

HSV: Streit zwischen Präsident Jansen und seinen Vizes

Komplizierte Gemengelage beim Hamburger Sport-Verein

Stattdessen wollen die übrigen Gremien des HSV, darunter der Beirat, Ehrenrat und die Abteilungsleitung des Supporters Club, eine vorzeitige, außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Das Ziel: Schulz soll noch vor der Wahl der Aufsichtsräte seines Amtes enthoben werden. Zudem fordern die Gremien in einem öffentlichen Schreiben an die Mitglieder des HSV, dass sich Vize-Präsident Schulz bis zur Entscheidung über seine Zukunft bei allen Abstimmungen enthalten soll.

Auch Schulz wandte sich in einem Statement an die Mitglieder und wies Vorwürfe und Anschuldigungen gegen ihn, er wolle einen Putsch herbeiführen, von sich: "Die in dem Schreiben an die Mitglieder enthaltenen Vorwürfe, die in der Behauptung gipfeln, meine Entscheidungen nicht zum Wohle des HSV zu treffen, sind substanzlos. […] Die im Präsidium in den vergangenen Wochen getroffenen Entscheidungen dienen sehr wohl den Interessen des HSV."